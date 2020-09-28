МЧС и авиация борются с природными пожарами в Воронежской области

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Огонь уже уничтожил хозяйственные постройки в нескольких населенных пунктах региона.

Фото, видео: www.globallookpress / Charly Parrilla; 5-tv.ru

В Воронежской области спасают от огня сразу несколько населенных пунктов. Природный пожар уже уничтожил хозяйственные постройки. МЧС наращивает группировку. К тушению привлечена авиация — два вертолета и самолет БЕ-200. На помощь воронежским спасателям пришли коллеги из Липецка и Тулы. К этому часу удалось локализовать уже два очага. Ситуацию осложняет сильный ветер.

Основной причиной ЧП называют поджоги сухой травы. Местные жители винят во всем бизнесменов. Якобы они выжигают лес для строительства коттеджей. Прокуратура начала проверку.

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