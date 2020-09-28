Звезда Comedy Women борется за попадание в ТОП-100 самых sexy-девушек РФ

Актриса Надежда Сысоева хочет победить в конкурсе на звание самой сексуальной девушки России по версии журнала Maxim. Она опубликовала смелое фото у себя на странице в Instagram и предложила юзерам голосовать за нее.

На снимке известная своей стройностью звезда Comedy Women позирует в пальмовых листьях. Она слегка прикрывает обнаженную грудь, что не мешает оценить ее идеальную фигуру.

«Можно одну летнюю фотографию в моей осенней ленте?» — попросила она подписчиков голосовать за нее на сайте журнала Maxim.

Instagram @inadenka

Обычно под новыми постами Сысоевой набирается одинаковое количество хейтерских и хвалебных комментариев. Но на сей раз все было «чинно и благородно».

«Щепочка. Щип-щип!»;

«Наденька, ты крутая, обожаю тебя»;

«Супер!»;

«Надя, ты классная!» — отметились ее верные соратники. Некоторые сразу же отправились голосовать за нее.

Ранее 5-tv.ru писал, какие «недостатки» нашла у себя Надежда Сысоева.