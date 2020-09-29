«Родила детей, и где благодарность?!» — как муж спас актрису Антонову от участи домохозяйки
Звезда признается: раньше она сильно обижалась на любимого мужчину, но сегодня понимает, что он — ее главная опора в жизни.
Фото, видео: Instagram @n.antonova
Звезда сериалов «Дыши со мной» и «Возмездие» Наталия Антонова поделилась с поклонниками секретом настоящего женского счастья. На удивление, ее рассказ начался со слова «слезы».
В 2007 году актриса стала многодетной мамой. Ради семейного счастья (как думала тогда) Антонова бросила работу и полностью погрузилась в «бытовуху». Притом, сама того не замечая, располнела до 86 килограммов и вообще перестала следить за внешним видом.
«Себе самой признаться в том, что я, мягко говоря, не в форме не хотела. Звание многодетной мамы было сильнее, и я гордая, со своею гордыней ела, сколько хотела, жила и не горевала», — вспоминала актриса.
Наталию устраивало то, что из одежды на нее налезают лишь комплекты для беременных, хотя звезда давно распрощалась с «интересным» положением. И вот однажды в ее идеальный «мамский» мир вмешался супруг — врач-гинеколог по профессии Николай Семенов. Не скрывая разочарования, мужчина изрек: «Такой тебя видеть не хочу!».
«Я сразу поняла, о чем он, но виду не подала. Обиделась, поплакала, а плакала я от того, что подвиг совершила, родила детей, а благодарность где???!!! Успокоившись, подошла к зеркалу и посмотрела на себя со стороны: «Какое-то бесформенное ‚оно‘ подумала я“», — рассказала звезда.
Именно этот «волшебный пинок» открыл Наталии второе дыхание. Сегодня она благодарит любимого мужчину за терпение, нужные слова и настоящую любовь.
«Благодаря мужу я вернулась в профессию, и все мои работы — его заслуга, потому, что без его поддержки ничего бы не получилось!» — заявила Антонова.
А в заключение добавила, что этот пост она написала с целью приободрить подписчиц, находящихся на грани отчаяния из-за временных жизненных трудностей.
«Как это здорово! А мне муж, наоборот, всегда говорит: „Люблю!“. Это так расслабляет»,
«Спасибо за заботу! Вы такая сильная!»
«Наташенька, любим тебя очень! Ты умница! Удивительная женщина!» — восторгались фолловеры Антоновой.
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