Смерть дочери актера Владимира Конкина, пожалуй, одна из самых загадочных и трагических историй последнего времени. Во-первых, потому что до сих пор не удалось установить обстоятельства гибели Софии. Во-вторых, большинство свидетелей дают диаметрально противоположные показания.

О кончине наследницы актера стало известно утром 24 сентября. По заключению медиков, 32-летняя Конкина утонула в бассейне московского спортивного комплекса «Джамп-клуб». Кто-то из очевидцев утверждает, что перед занятием София была сильно пьяна, другие это опровергают. В частности, родственники женщины уверены: ее смерть — не случайность. И если после госпитализации она сама могла дышать, то почему за сутки не удалось привести ее в чувство?

Но что более всего смущает и близких покойной, и поклонников звездой семьи — отсутствие уголовного дела по факту случившегося. Расследование ЧП идет лишь в рамках проверки.

В беседе с KP.RU адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко (вела дело сестер Хачатурян — Прим.ред.) прокомментировала обстановку вокруг смерти Софии сегодня.

«Мы до сих пор не получили результаты вскрытия. <…> На сегодняшний день у следователя нет ни одного документа, который подтвердил бы наличие алкоголя в ее крови. Но и отрицать такую возможность пока преждевременно», — подчеркнула известный юрист.

По ее словам, по факту инцидента уже назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Ожидается, что сделано будет, в том числе и гистологическое исследование. Как только семья получит первые результаты, можно будет судить об истинных причинах гибели Конкиной, а также о наличии или отсутствии в момент трагедии алкоголя в ее крови.

Адвокат Нитченко заявила, что итоги экспертизы стоит ожидать не ранее, чем через две недели.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как близкие Софии Конкиной прокомментировали ее трагическую гибель и что теперь будет с ее малолетней дочерью.