Гвинет Пэлтроу встретила день рождения совершенно голой

Голливудской звезде Гвинет Пэлтроу, известной по ролям в картинах «Железный человек» и «Любовь зла», исполнилось 48 лет. В таком возрасте актриса не только выглядит великолепно, но и не упускает возможности это продемонстрировать. В своем Instagram-аккаунте именинница порадовала фанатов обнаженным снимком в честь праздника.

На фото Пэлтроу позирует на залитой солнцем полянке рядом с большим деревом. Единственным «предметом гардероба» на ней является только широкая улыбка.

«Сегодня на мне ничего нет, кроме моего праздничного наряда на день рождения», — написала звезда.

Instagram @gwynethpaltrow

Поклонники были счастливы получить такой «подарок», они в очередной раз восхитились точеной фигуркой любимицы. В комментариях под публикацией многие сравнили звезду с лесной нимфой и феей, а также не забыли поздравить ее с праздником.

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