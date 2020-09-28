Гвинет Пэлтроу встретила день рождения совершенно голой
Актриса «подарила» поклонникам обнаженный снимок в честь своего 48-летия.
Фото, видео: www.globallookpress / Dennis Van Tine; Instagram @gwynethpaltrow
Голливудской звезде Гвинет Пэлтроу, известной по ролям в картинах «Железный человек» и «Любовь зла», исполнилось 48 лет. В таком возрасте актриса не только выглядит великолепно, но и не упускает возможности это продемонстрировать. В своем Instagram-аккаунте именинница порадовала фанатов обнаженным снимком в честь праздника.
На фото Пэлтроу позирует на залитой солнцем полянке рядом с большим деревом. Единственным «предметом гардероба» на ней является только широкая улыбка.
«Сегодня на мне ничего нет, кроме моего праздничного наряда на день рождения», — написала звезда.
Поклонники были счастливы получить такой «подарок», они в очередной раз восхитились точеной фигуркой любимицы. В комментариях под публикацией многие сравнили звезду с лесной нимфой и феей, а также не забыли поздравить ее с праздником.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джонни Депп переиграл бывшую жену Эмбер Херд в суде.
Читайте также
82%
1.85 91.48
1.82
Нашли ошибку?