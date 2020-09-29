Путин поручил не откладывать достижение национальных целей

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По словам, президента России, COVID не должен стать тормозящим фактором для реализации долговременных планов.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Коронавирус не должен отодвигать на второй план реализацию долговременных планов. Таких, как нацпроекты. Этому было посвящено заседание президиума Госсовета. Национальные цели остаются неизменными подтвердил президент.

Когда должны появиться первые осязаемые результаты проектов расскажет Виктор Синеок.

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