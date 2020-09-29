Задержанный в Петербурге телефонный террорист коллекционировал игрушки для взрослых
Мужчину, неоднократно оставлявшего ложные сообщения о терактах, задержали сотрудники ФСБ и МВД.
Фото, видео: Depositphotos / DenisSmile; 5-tv.ru
В Петербурге сотрудники ФСБ и МВД задержали телефонного террориста. Он неоднократно звонил в различные ведомства и сообщал, что в городе якобы готовится теракт. При этом угрожал работникам силовых структур. Все угрозы оказались фальшивыми, но наказание за них будет реальным.
После того как хулигана вычислили, к нему пришли с обыском. В квартире нашли литературу по психологии и большую коллекцию игрушек для взрослых. Правонарушитель отправлен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.
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