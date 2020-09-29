Поездка ценой в миллионы: наказание за «пьяные» ДТП хотят ужесточить

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Татьяна Меркер
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Громкие аварии с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения «вдохновили» общественников на составление соответствующего предложения.

Поездка ценой в миллионы: наказание за «пьяные» ДТП хотят ужесточить

Фото: ТАСС

Юридические компании и движение «Синие ведерки» обратились в Госдуму с предложением ужесточить наказание за «пьяные» ДТП, сообщили «Известия». Авторы письма хотят добиться изменения статьи 264 УК РФ, посвященной нарушению ПДД и эксплуатации транспортных средств. По их мнению, пьяных водителей, по чьей вине погибли пешеходы, нужно наказывать не только лишением свободы, но и крупными штрафами.

Общественники и юристы предлагают взыскивать от одного до 1,5 миллиона рублей с пьяных виновников аварий, которые повлекли причинение тяжкого здоровья человека. За ДТП со смертельным исходом требуют штрафовать на сумму от двух до 2,5 миллиона рублей и до 3,5 миллиона за аварию с несколькими погибшими.

Кроме того, неоднократные грубые нарушения водителями правил дорожного движения предлагают признавать в подобных ДТП «отягчающим обстоятельством».

«Некоторые водители, привлеченные к административной ответственности за грубые нарушения ПДД, часто не меняют свое поведение и, в результате, становятся виновниками крупных аварий с человеческими жертвами», — заметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что предложения «Синих ведерок» пока не получил, но полностью разделяет эту инициативу. Парламентарий подчеркнул, что тема особенно актуально в связи с последними громкими ДТП, в том числе с участием артиста Михаила Ефрмова и рэпера Эллея.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о состоянии пострадавших в резонансном ДТП с рэпером Эллеем.

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