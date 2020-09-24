Стало известно о состоянии пострадавших в резонансном ДТП с рэпером Эллеем

Двое пострадавших в резонансном ДТП с участием рэпера Эллея (настоящее имя Эльмин Гулиев — Прим. ред.) остаются в тяжелом состоянии. Как стало известно 5-tv.ru, один человек находится в реанимации.

Мужчина, получивший закрытую черепно-мозговую травму, остается на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У него зафиксированы ушиб мягких тканей головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, перелом лицевого скелета и перелом ребер.

Состояние второй пострадавшей, потерявшей в результате аварии лодыжку, врачи оценивают как крайне тяжелое. У нее наблюдается травматический шок, а также зафиксированы перелом обеих лонных и седалищных костей, перелом крестца слева, травматический отрыв и размозжение левой стопы, перелом левой большой берцовой кости, закрытый перелом внутренней лодыжки правого коленного сустава, повреждение наружной связки правого коленного сустава. Кроме того, есть осложнения — постгеморрагическая анемия тяжелой степени, дыхательная и острая сердечная недостаточности.

ДТП с участием рэпера случилось в центре Москвы 21 сентября. Музыкант за рулем Infiniti двигался по Остоженке из центра столицы в направлении области. Выехав на перекресток на большой скорости на красный свет, автомобиль столкнулся с Mercedes. От удара элитную иномарку отбросило в сторону. Она сбила пешеходов и протаранила здание. Сидевшая с артистом в машине звезда TikTok Анжелика Алдарева получила перелом ноги. За машиной рэпера числится неоплаченный штраф на сумму в 24,4 тысячи рублей.

Позже в МВД сообщили, что артист находился в состоянии наркотического опьянения в момент аварии. Он был задержан и арестован сроком на два месяца. За причинение тяжкого вреда здоровью человека ему грозит лишение свободы до семи лет.

Ранее 5-tv.ru вспоминал, чем знаменит рэпер Эллей, арестованный после ДТП.