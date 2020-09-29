«Где бренды?»: Оксану Самойлову раскритиковали за благотворительную акцию

Модель и жена скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова провела благотворительную акцию, в рамках которой раздала ненужные вещи своих четверых детей нуждающимся. Казалось бы, поступок, которым можно гордиться, но люди не оценили доброго посыла звезды.

Самойлова в своем микроблоге в Instagram пожаловалась, что «ситуация ее убила», и она наверно никогда больше не станет устраивать ничего подобного. Дело в том, что те 200 человек, которых случайным образом выбрали и пригласили забрать одежду, вели себя крайне неподобающе.

«Были люди, которые остались недовольны тем, что им бесплатно раздали вещи. Девочка была, которая просто украла вещи. Украла, понимаете? Вещи, которые раздают бесплатно. И когда ее „запалили“, она осталась недовольна», — рассказала Оксана в сторис своего аккаунта.

Девушка также отметила, что некоторые люди были возмущены тем, что не получили брендовых вещей. Посетители устроили скандал, когда поняли, что большинство предметов гардероба куплены в масс-маркете. Это особенно задело звездную мамочку, она посетовала, что люди все равно остались недовольны, хоть и получили даром предметы гардероба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Джигана решилась на кардинальные перемены во внешности, от чего ее дочка сунула голову в духовку.