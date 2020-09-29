Назван законный способ снять деньги с чужой банковской карты

Банковские организации могут списывать деньги со счетов клиентов по их согласию и, в особых случаях, без него. Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин в интервью агентству «Прайм» объяснил кто и на каких основаниях может законно снять деньги с вашей карты.

В основном банки списывают средства со счета клиента только в том случае, если это выполняется с его письменного разрешения.

«Зачастую банк дает клиенту заполнить согласие на безакцептное списание средств при подписании кредитного договора или же вписывает такое положение в сам текст договора», — пояснил Егор Редин.

Также он отметил, что такой принцип весьма удобен для должников, потому что списание средств происходит автоматически без дополнительных усилий со стороны клиента. Если у него возникают проблемы с оплатой кредита, банк может снять деньги с других счетов и зарплатных карт.

Кроме того, по запросу приставов, банк может списать средства в счет оплаты, например, штрафов и алиментов. Если же снятие денег произошло безосновательно — следует немедленно связаться с оператором или представителем кредитной организации.

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