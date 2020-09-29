Постаревшая Селин Дион призвала любить себя несмотря на недостатки

Певица Селин Дион, которой в марте исполнилось 52 года, не перестает восхищать фанатов своим голосом и радовать новыми песнями. Кроме того, знаменитость не стесняется собственного возраста и призывает поклонников также смело смотреть в глаза своему отражению в зеркале, каким бы оно ни было.

Год назад звезда выпустила трек под названием «Несовершенства» и клип на него. В ролике исполнительница акцентирует внимание на недостатках своего тела, призывая своих поклонников любить себя «со всеми своими несовершенствами».

В честь года со дня выхода композиции, знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Instagram кадры со съемок клипа на песню с глубоким смыслом. На одном из черно-белых снимков заметно постаревшая и худая Селин Дион оголила плечи и задумчиво посмотрела наверх. На втором кадре певица снята со спины во время разговора с членом своей команды.

«Любите себя, недостатки, и все такое», — многозначительно написала звезда.

В комментариях под публикацией фолловеры не смогли сдержать эмоций от увиденного. Они наперебой признавались исполнительнице в любви, хвалили ее внешние данные и благодарили за мудрые советы.

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