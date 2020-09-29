Спрогнозирован пик инфицирования коронавирусом в России
По словам эксперта по статистике Агаси Тавадяна, модельный анализ выявил три возможных сценария развития событий.
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Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал пик инфицирования коронавирусом в России. По мнению специалиста, увеличение количества пациентов c COVID-19 ожидается через две-три недели. В случае наихудшего развития событий пик инфицирования новым внеклеточным агентом будет зафиксирован в начале ноября.
«Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — цитирует Агаси Тавадяна РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что не видит особого смысла в строгих ограничительных мерах. По мнению Агаси Тавадяна, достигнуть соблюдения 80% россиян режима самосохранения не удастся, а для его эффективности необходим именно такой показатель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне вновь начали скупать маски.
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