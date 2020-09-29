«Дедушка очень плох»: внучка Конкина о самочувствии актера после смерти дочери

Внучка заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Дарья рассказала, что состояние здоровья известного актера сильно пошатнулось. Причиной стали переживания из-за потери единственной дочери Софии при трагических обстоятельствах. Девушка захлебнулась в бассейне столичного фитнес-клуба, но обстоятельства ее гибели остаются тайной.

В настоящий момент 69-летний Конкин находится в больнице под наблюдением врачей. Внучка Дарья Конкина рассказала в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», что вся семья переживает за него.

«Удалось поговорить с дедушкой, — поделилась Дарья Конкина. — Он, конечно очень плох, очень плох. Эти два дня, как я поняла, он не ел, не пил, были какие-то странные судороги непонятные. Там он сейчас находится под наблюдением врачей».

Именно Дарья первой узнала о смерти своей тети.

Пользователи сети искренне посочувствовали Владимиру Конкину и пожелали ему здоровья.

«Владимиру Алексеевичу глубокие искренние соболезнования. Обидно, больно… крепитесь, дорогой вы наш»;

«Очень жаль, что такая судьба у нее короткая, это ужасное горе, не дай Бог родителям пережить детей, и детям потерять мать в таком возрасте»;

«Соболезнования Конкину»;

«Огромное горе!» — написали они в комментариях на YouTube.

В настоящее время расследование по делу о смерти Софии Конкиной продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшего зятя Владимира Конкина заподозрили в причастности к смерти его дочери.