«Она у Яны Кошкиной»: Настя Ивлеева «потеряла» свою грудь — фото

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Анастасия Шадская
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Телеведущая сильно похудела и с тех пор постоянно подвергается допросам на тему изменения размера ее бюста.

«Она у Яны Кошкиной»: Настя Ивлеева «потеряла» свою грудь — фото

Фото: Instagram @_agentgirl_

Блогер Настя Ивлеева выложила у себя в Instagram подборку мемов по поводу ее сильно уменьшившегося бюста. Эта тема — одна из наиболее обсуждаемых среди ее фанатов и недругов в сети.

«Срочно! Пропала грудь! Размер три! <…> ушли в неизвестном направлении и не вернулись! Ищем, не можем найти! — написала ведущая „Орла и Решки“. — В беде я не одна!»

Шутку придумали и воплотили в жизнь сама Ивлеева и ее подруга Дина Саева. Они же сделали несколько мемов по популярным шаблонам на тему «Помоги Насте и Дине найти грудь».

Перемены во внешности «Настюшки-опасность» в последние месяцы заметили многие. Девушка всегда была стройной, но за время самоизоляции быстро сбросила вес. Из-за этого ее теперь ругают за излишнюю худобу. К критикам присоединились и сторонники версии, что Ивлеева уменьшила себе грудь с помощью операции.

 
 
 
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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Подписчики блогерши с юмором отреагировали на новый пост своей любимицы.

«Потеря потерь»;

«Как хорошо, что не я одна стала жертвой этой подставы»;

«Еще одна потеря 2020-го, что ж за год такой»;

«Она у Яны Кошкиной», — написали они в комментариях.

Как пишет «Дни.ру», не так давно юзеры негодовали по поводу выбора соведущей Ивлеевой в новом сезоне «Орла и Решки» Юлии Коваль. Это подруга Ивлеевой, которую критикуют за подражание блогерше.

Ранее 5-tv.ru писал про советы от Насти Ивлеевой, как мгновенно увеличить себе грудь.

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