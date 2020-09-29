«Дядя Алихан меня уберег»: Зара опубликовала видео жесткой посадки самолета

Певица Зара рассказала своим подписчикам в Instagram о том, как самолет, на котором она летела, совершил жесткую посадку в Томске. Случилось это на 40-й день после смерти ее родного дяди. Звезда увидела в этом божий промысел.

Артистка публиковала в сторис видео с приземлением лайнера.

«При заходе на посадку я почувствовала, что происходит что-то не ладное, самолет трясет. Мы снижаемся и вновь набираем высоту. Стюардесса успокаивает — из-за погодных условий мы не можем приземлиться, сохраняйте спокойствие, все будет хорошо», — написала Зара на своей странице.

Артистка успела написать сообщения своим сыновьям Максиму и Даниилу. А потом она вспомнила о недавно скончавшемся дяде. Дата полета совпала с 40 днем после его смерти.

«Я не могла перестать думать о моих мальчиках, родителях, а что, если что-то случится… И все время думала о моем любимом дяде Алихане», — поделилась пережитым Зара.

Исполнительница решила для себя, что ее уберег от смерти именно покойный дядя. Она даже назвала его своим ангелом-хранителем.

«Дядя Алихан, ты меня сегодня уберег. Я тебя очень люблю. Спасибо».

Позже оказалось, что Зара была права насчет неисправности самолета. Ее подруга, известная певица Ирина Дубцова, собиралась в Москву на обратном рейсе. Она рассказала ей, что вылет отменили из-за поломки самолета.

Instagram @zara_music

Фанаты прониклись ситуацией и порадовались, что обошлось без трагедии.

«Слава Богу, что все хорошо! Зарочка, берегите себя!»;

«Вы так же сделали немало добра, Всевышний все видит»;

«Видели, как проходила посадка, было страшно, в этот момент о многом успеваешь подумать, пусть подобное не повторится никогда!»;

«Хорошо, что самолет приземлился», — написали они в комментариях.

Певица Зара родом из Санкт-Петербурга, родилась в семье курдов. Еще в школе она стала успешной певицей. Задолго до того, как стать участницей «Фабрики звезд», она давала концерты в Северной столице.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Зара может состоять в отношениях с бойцом ММА.