«Выиграть ради нее»: Друг Конора Макгрегора намекнул на роман с певицей Зарой
На своей странице в Instаgrаm Артем Лобов опубликовал романтическое фото с певицей.
Фото, видео: Instagram @rushammer
Ирландский боец смешанных боевых искусств русского происхождения Артем Лобов выложил «говорящее» фото с певицей Зарой на своей странице в Instagram. На снимке спортсмен прощается на вокзале с российской артисткой, которую нежно обнимает.
Романтический кадр боец ММА сопроводил трогательной подписью.
«Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради нее», — признался Лобов на двух языках.
Зара откликнулась на публикацию спортсмена. Вместо слов она поставила под фотографией сердечко.
Подписчики бойца смешанного стиля, известного своей дружбой со спортсменом Конором Макгрегором, не прошли мимо его намека.
«Пошла жара»;
«Пацан сказал-пацан сделал»;
«Брат, ты это сделаешь, я знаю, что ты сможешь», — написали они, пожелав ему удачи в следующем бое.
А вот в комментариях к последним постам на странице в Instagram у Зары интереса к ее отношениям куда больше.
«Ты что, реально с Лобовым мутишь?»;
«Зарочка, что за фото с Артемом Лобовым?» — спрашивают у любимицы ее подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, как певица Зара едва не лишилась 1,7 миллиона рублей.
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