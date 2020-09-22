«Выиграть ради нее»: Друг Конора Макгрегора намекнул на роман с певицей Зарой

Ирландский боец смешанных боевых искусств русского происхождения Артем Лобов выложил «говорящее» фото с певицей Зарой на своей странице в Instagram. На снимке спортсмен прощается на вокзале с российской артисткой, которую нежно обнимает.

Романтический кадр боец ММА сопроводил трогательной подписью.

«Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради нее», — признался Лобов на двух языках.

Зара откликнулась на публикацию спортсмена. Вместо слов она поставила под фотографией сердечко.

Instagram @rushammer

Подписчики бойца смешанного стиля, известного своей дружбой со спортсменом Конором Макгрегором, не прошли мимо его намека.

«Пошла жара»;

«Пацан сказал-пацан сделал»;

«Брат, ты это сделаешь, я знаю, что ты сможешь», — написали они, пожелав ему удачи в следующем бое.

А вот в комментариях к последним постам на странице в Instagram у Зары интереса к ее отношениям куда больше.

«Ты что, реально с Лобовым мутишь?»;

«Зарочка, что за фото с Артемом Лобовым?» — спрашивают у любимицы ее подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, как певица Зара едва не лишилась 1,7 миллиона рублей.