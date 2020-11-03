«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной

Незадолго до произошедшего в бассейне дочь Владимира Конкина София выпила большую порцию спиртного в сочетании со снотворным препаратом. Комбинация этих веществ вероятно привела девушку к смерти, рассказал в интервью 5-tv.ru психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Как сообщалось, в крови и моче наследницы актера выявили более двух промилле алкоголя и диазепам. Исходя из имеющихся цифр специалист сделал свое заключение о ее самочувствии в момент трагического инцидента.

«Она выпила не менее 300 милилитров. А то и целую бутылку 0,5 литра (крепкого алкоголя — Прим.ред.) Это может быть и не крепкий алкоголь, но в большом количестве. Так что она находилась в состоянии алкогольного опьянения как минимум средней степени. Человек в таком состоянии заторможен, нарушается координация движения, нарушается критика к своему состоянию. Как говорится, „нам море по колено и реки по плечо“. Если такие люди начинают плавать, они довольно часто тонут», — рассказал врач.

Казанцев обратил особое внимание на наличие в крови Конкиной диазепама. Этот препарат усиливает алкогольную интоксикацию и опьянение. А спиртное усиливает снотворное действие диазепама. Это сочетание может привести к алкогольной коме и летальному исходу.

«Под таким воздействием человек не может даже пройти ровно по одной линии. А плавание — это еще и физическая нагрузка, где требуется концентрация внимания и координация движений. В состоянии опьянения, усиленном седативными препаратами, можно и в ложке воды захлебнуться», — заключил нарколог.

32-летняя София Конкина скончалась ночью 24 сентября в реанимации Боткинской больницы, куда ее доставили после инцидента в бассейне фитнес-центра «Джамп-клуб». В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Дежурный тренер и посетители пытались оказать ей первую помощь: делали искусственное дыхание и массаж сердца. Вскоре Конкина задышала, но так и не пришла в сознание.

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