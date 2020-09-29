В Кремле отреагировали на заявление Турции о военной поддержке Баку в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позицию Турции по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает Баку в карабахском конфликте.

Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему придерживается мнения, что единственным способом урегулирования конфликта остается мирный диалог и возвращение к режиму прекращения огня. Любые другие действия лишь усугубят ситуацию.

«В Кремле прежде всего исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о военной поддержке однозначно подливают масла в огонь», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера призвал все страны, включая Турцию, направить свои силы на то, чтобы стороны конфликта вернулись к мирному диалогу и дипломатическим методам разрешения спорного вопроса.

Новый виток эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном по поводу спорной территории в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что местных жителей стихийно эвакуируют из карабахского Степанакерта.