Жителей стихийно эвакуируют из карабахского Степанакерта

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Василий Заика
Эксклюзив 103

Мужчины отправляют свои семьи любым доступным транспортом в Ереван.

Фото, видео: Reuters / ARMENIAN FOREIGN MINISTRY; 5-tv.ru

Стихийная эвакуация населения идет в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Известий» Семен Еремин. По словам журналиста, неподалеку от города слышны звуки взрывов. На выезде из населенного пункта толпятся женщины с детьми. Мужчины отправляют членов своих семей в Ереван любым доступным транспортом.

«Отсылают прямо так, не знают там ни родственников, никого, но говорят, что их там обязательно встретят, власти в Ереване организуют. Необязательно автобусами, полиция останавливает попутки и люди совершенно бесплатно сажают к себе эти семьи и увозят в Ереван», — рассказал Семен Еремин.

Известно, что в Степанакерте есть проблемы со связью и доступом в интернет.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — ракеты долетели до Ирана в ходе конфликта Армении и Азербайджана.

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