Венера в знаке Девы и ретроградный Меркурий. Что сулят планеты в октябре?

Какие возможности сулят человечеству планеты в октябре, 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская. Также она предупредила, в какие даты второго осеннего месяца следует быть особенно осторожными.

«Планета Плутон сделает очень важный аспект с нежной и очень чувствительной планетой Венерой. Это даст нам возможность перезагрузить наши отношения со всем миром, с самими собой, а также с любимыми людьми, и выйти на новый уровень», — поведала астролог.

В самом начале месяца Венера войдет в знак Девы — 2 октября. Это время будет чревато ссорами, если вы не сможете сдержать эмоции. Зато в противовес этому октябрь подарит особое вдохновение труженикам пера — любая писательская деятельность будет удаваться.

«Мы будем обращать внимание на разные нюансы, детали, будем более дотошными и критичными. Поэтому если вы не хотите ни с кем поругаться, то держите себя в руках. Из хорошего — эта планета управляет писательским талантом. Поэтому если вы блогер, журналист или хотите реализовать свои возможности в этом ключе, сейчас самое подходящее для этого время», — заметила Никольская.

Еще одна планета займет опасное положение в октябре. Меркурий, отвечающий за коммуникацию и связь между людьми, а также за покупки, весь месяц будет находиться в знаке Скорпиона. Это означает, что вам захочется говорить то, что вы думаете, не задумываясь о последствиях, предупредила астролог. А с 14 октября Меркурий пойдет ретроградно, и все серьезные дела лучше будет отменить.

«Все сделки, покупки, перемещения, передвижения, договоры, контракты, обязательства — все они немного подвиснут. Мало того, Марс у нас продолжает двигаться ретроградно. Поэтому сейчас бесполезно включаться в какие-то процессы. А вот возвращаться к вопросам, которые вы до этого начинали, что-то пересматривать, переоценивать — как раз можно», — рассказала Никольская.

Самое неблагоприятное время в этом месяце придется на период с 1 по 8 октября, а также с 20 и до конца месяца. С 12 по 17 октября лучше воздержаться от подписания важных документов, а также судебных разбирательств, заключила астролог.

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