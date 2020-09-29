Адвоката историка Дмитриева вновь поймали на обмане суда

Адвокат историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии, Виктор Ануфриев не явился на апелляционное заседание Верховного суда Карелии. Журналисты вновь поймали его на обмане суда. Предположительно, юрист пытался затянуть разбирательство.

Ранее защитник Дмитриева не пришел в суд из-за подозрения на коронавирус. Он взял больничный сроком с 15 по 28 сентября, а позже продлил его до конца месяца. За это время прошло три заседания суда, на которых он отсутствовал — 16, 22 и 29 сентября. Однако больничный не помешал юристу посетить офис в Москве. От общения с журналистами, которые засняли, как он подходил к зданию, он отказался.

Заседание в Петрозаводске 29 сентября адвокат также пропустил. Зато посетил другой процесс по иному разбирательству — в городе Котлас Архангельской области. Свое поведение Ануфриев объяснил тем, что дело Дмитриева не обладает такой срочностью, как-то, которому он отдал предпочтение. По его словам, он просил суд отложить процесс по делу историка до полного своего выздоровления.

«Не приехать сюда (в Котлас — Прим. ред.) я не мог, а тот процесс, я считаю, он загублен. Потому что он пошел, я полагаю, неправильным путем. Я просил отложить этот процесс до моего полного выздоровления, потому что в нем горящего ничего не было. Юрий Алексеевич освобождается из-под стражи, если вдруг освободится, до 12 ноября. Причин гонки не было. Получилось так, как получилось. Я решил использовать этот день сегодня, потому что здесь в начале декабря заканчивается срок уголовного преследования подсудимой. Приезжать сегодня в Петрозаводск — во-первых, право выбора, я на больничном листе, мое дело здоровьем рисковать. Получилось, как получилось», — сказал юрист.

Также он добавил, что «гонка» в деле Дмитриева, по его мнению, началась 16 сентября, когда он в первый раз не явился на заседание по причине больничного. Тогда, по его словам, суд стремительно назначил другого адвоката его подзащитному, также была проведена «скоропалительная экспертиза местного пошиба».

Историк Юрий Дмитриев был приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима в июле. Он обвинялся в изготовлении детской порнографии и сексуальном насилии над приемной дочерью. Виновным его признали только по последнему пункту обвинения, по остальным статьям он был оправдан. 29 сентября Верховный суд Карелии увеличил срок Юрию Дмитриеву до 13 лет колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предлагают вернуть смертную казнь за педофилию.