«Яблочко от яблоньки недалеко падает» — такой известной поговоркой можно охарактеризовать новый пост в Instagram заслуженной артистки РФ, певицы Пелагеи.

На страничке в соцсети звезда опубликовала трогательное видео с трехлетней дочкой Таисией. Маленькая девочка, выйдя на прогулку, рассекала по парку на детском самокате и распевала песни. Причем, что удивительно, в ее репертуаре не было модных треков. Малышка исполняла серьезную композицию «Позарастали стежки-дорожки» из фильма «Бабье царство» 1967 года.

Несмотря на юный возраст, наследница певицы вдумчиво и с выражением пропевала каждую строчку, посвященную любви в военные годы.

«Птички-певуньи, правду скажите,

Весть про милого мне принесите.

Где ж милый скрылся, где пропадает?

Бедное сердце плачет, страдает», — «горевала» девочка.

Instagram @pelageya_insta

Поклонники Пелагеи отметили, что этот ролик вызвал у них непередаваемые эмоции: люди плакали, вспоминая о погибших в годы Великой Отечественной. Также все, как один, прочили малышке большое будущее.

«Кажется, такие дети бывают только в кино… Она — подарок от Бога!»

«Умничка какая! От души, от самого сердца!»

«Будущая заслуженная артистка РФ!»

«Я балдею с Таси! Не ребенок — просто чудо! Спасибо вам, Поля, что делитесь с нами такими видео!» — писали в комментариях фолловеры Пелагеи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певица Пелагея боится, что дочь наберет лишний вес и запрещает ей слишком много есть.