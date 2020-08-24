«Много нельзя, а то треснешь»: дочь Пелагеи не дает певице набрать вес
Артистка показала уморительное видео с участием своей трехлетней малышки.
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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta
Певица Пелагея показала подписчикам в Instagram, как ее трехлетняя дочь Тисия не дает маме увлечься сладким. Звезда записала видео, на котором малышка предупреждает ее об «ужасных» последствиях переедания.
«Много нельзя! Ты треснешь. Ты много будешь есть. Это ужасно, ты можешь заболеть! Там сладкое варенье», — стращала маму дочка.
«А чуть-чуть можно?» — спросила Пелагея.
«Да. Раз, два, три, а вот это — нет», — вынесла вердикт малышка.
Поклонники артистки пришли в восторг от того, какой мудростью обладает маленькая девочка. Многие прочили ей будущее фитнес-тренера.
«Потрясающий урок ЗОЖ»;
«Вся диетология в одном видео от Таси»;
«Умный, ответственный ребенок. Знает норму»;
«Какая прелесть!»
«Чуда, а не ребенок!» — восхищались фанаты певицы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор».
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