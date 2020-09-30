В российских судах возросло число дел так называемых студентов-отказников. Тех, кто отучился по целевому набору, но не вернулся на малую родину работать. Прошлогодние поправки в закон об образовании упростили систему наказания для беглецов.

Однако, появляются предложения, ввести штрафы и для других сторон конфликта: для заказчиков — а это местные власти или предприятия, если те не могут трудоустроить выпускника по специальности. А также для вузов, если учат некачественно. И такие случаи есть, разобрался Кирилл Сергеев.