Анкара опровергла заявление Еревана о сбитом турецким F-16 армянском Су-25

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Алина Потёмкина
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Ранее Турция заявила о поддержке Баку в карабахском конфликте с Арменией.

Анкара опровергла заявление Еревана о сбитом турецким F-16 армянском Су-25

Фото: www.globallookpress / U.S. Department of Defense

Турецкий истребитель F-16 не сбивал армянское судно. Об этом заявил глава департамента коммуникаций администрации президента страны Фахреттин Алтун, передает турецкий телеканал NTV.

«Утверждения о том, что турецкий F-16 сбил армянский самолет, не соответствуют действительности», — заявил Алтун.

Кроме того, он добавил, что Армении следует как можно скорее покинуть «оккупированные земли», вместо того, чтобы пользоваться такими «пропагандистскими приемами», как вышеуказанный.

Ранее Минобороны Армении заявило, что в воздухе возле аэродрома азербайджанского города Гянджа был замечен истребитель F-16 турецких ВС, который прикрывал действия азербайджанских самолетов. В результате им был сбит штурмовик Су-25 армянской авиации. Пилот военного судна погиб.

Опровержение этой информации дали и в Минобороны Азербайджана. Об этом сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию событий вокруг конфликта в Нагорном Карабахе.

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