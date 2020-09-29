Очередной виток обострения армяно-азербайджанского конфликта, который не прекращается с февраля 1988 года после выхода Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР, произошел 27 сентября 2020 года.

Официальный Баку заявил об массированном обстреле позиций своей армии со стороны вооруженных сил Армении. В Ереване, в свою очередь, сообщили о наступлении азербайджанских военных в направлении Нагорного Карабаха и последующем открытии огня по населенным пунктам, в том числе административному центру Степанакерту.

Начиная с этого дня, представители обеих сторон конфликта предоставляют данные о погибших и раненых. Баку и Ереван периодически обмениваются обвинениями в разного рода провокациях.

Утром 28 сентября власти Азербайджана и Армении объявили о частичной мобилизации резервистов.

Директор службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин выразил сожаление относительно ситуации в Нагорном Карабахе и призвал решать проблему путем политико-дипломатических методов.

Заместитель главы российского МИД Андрей Руденко заявил о необходимости всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность по ситуации, включая риторику.

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган призвал обе стороны к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к предметным переговорам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вышел на контакт с коллегами из Еревана и Баку. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

МИД Армении позднее опубликовал сообщение, что на стороне Азербайджана в боевых действиях принимают участие турецкие военные, которые используют беспилотники и самолеты. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель» и выразил поддержку Баку.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ответственные мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха. По ее словам, в Москве поддерживают призыв генсека ООН Антониу Гутерриша в адрес Азербайджана и Армении о немедленном прекращении огня и возвращении к переговорам. Спикер Совфеда добавила, что в Москве готовы оказать помощь Баку и Еревану в урегулировании спорных вопросов.

Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, что Ереван готов обратиться к России за дополнительной военной помощью для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась обратился к Еревану и Баку с требованием о прекращении огня в местах боестолкновений.

Вечером 28 сентября корреспондент «Известий» сообщил из Степанакерта, что в город съезжаются десятки автобусов с гражданами Армении, готовыми принимать участие в боевых действиях. Добровольцы прибывают в гражданской одежде и без оружия.

Власти Азербайджана блокируют работу ряда социальных сетей. В результате был ограничен доступ к Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn и Twitter, Zoom и Skype. Ограничения введены для «предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении».

Иранское гостелерадио 29 сентября опубликовало видео из деревни Асландуз и приграничного населенного пункта в шахрестане Хода Афарин, где упали несколько ракет, выпущенных с линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Глава правящей парламентской фракции Армении Лилит Макунц сообщила, что в Ереване рассматривают возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой.

Также во вторник утром стало известно о стихийной эвакуации населения в Степанакерте. Об этом сообщил с места событий корреспондент «Известий» Семен Еремин. По словам журналиста, неподалеку от города слышны звуки взрывов. На выезде из населенного пункта толпятся женщины с детьми. Мужчины отправляют членов своих семей в Ереван любым доступным транспортом.

Начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргахлы заявил, что вооруженные силы страны полностью уничтожили третий мотострелковый полк «Мартуни» Армении, который дислоцировался в Нагорном Карабахе.

Его коллега из оборонного ведомства в Ереване Шушан Степанян распространила заявление о готовности армянских военных применить вооружение большого радиуса поражения в ответ на использование Азербайджаном тяжелых огнеметных систем.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политик призвала обе стороны к немедленному прекращению боевых действий и началу переговоров.

Депутаты Госдума в ходе пленарного заседания приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призывает Ереван и Баку вернуться к переговорам. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Представители нижней палаты российского парламента призвали обе стороны конфликта к скорейшему возвращению к переговорному процессу. Депутаты Госдумы РФ выразили готовность оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки.

В Елисейском дворце заявили, что власти Франции намерены задействовать Минскую группу ОБСЕ, чтобы найти выход из ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обозначил намерения полностью решить проблему Нагорного Карабаха как за столом переговоров, так и не линии боестолкновений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на заявление Турции о военной поддержке Баку в Карабахе.