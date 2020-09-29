Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Диалог политиков состоялся по инициативе Еревана, сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер и армянский премьер возобновили обсуждение ситуации, сложившейся в последние дни в Нагорном Карабахе. Путин в разговоре подчеркнул, как важно вернуть стороны конфликта к соблюдению режима прекращения огня.

«Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса», — говорится в сообщении.

Возобновление вооруженных действий в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Степанакерта покидают город из-за обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе.