Жители Степанакерта покидают город из-за обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе

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Последние дни эти люди провели в подвалах. О массированных обстрелах города речи нет, но попадания в жилые районы разными боеприпасами есть.

Фото, видео: www.globallookpress / Tofik Babayev; 5-tv.ru

Госдума приняла специальное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, депутаты призвали стороны конфликта вернуться к переговорам и выразили готовность стать посредниками. С таким же призывом о переговорах обратилась и канцлер Германии.

Ангела Меркель поговорила по телефону с президентами Армении и Азербайджана. Карабах в повестке Совбеза ООН и совета ОБСЕ. Ситуация в зоне конфликта остается напряженной, войска применяют тяжелую артиллерию и беспилотники, снаряды рвутся в жилых кварталах.

Репортаж Семена Еремина.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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