Петр Порошенко инфицирован коронавирусом

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Алина Потёмкина
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Бывший лидер Украины посетовал, что из-за болезни отменились поездки в регионы страны.

Фото, видео: ТАСС; Twitter @poroshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко инфицирован коронавирусом. Об этом сам политик сообщил подписчикам в Twitter. Он отметил, что проходит лечение в домашних условиях, при том, что обычно привык болеть «на ногах».

«Получил положительный тест на COVID. Вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта — коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Призываю всех украинцев — берегите себя!» — написал Порошенко.

Twitter @poroshenko

На Украине в настоящее время зафиксировано свыше 204 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Летальным исходом завершились более четырех тысяч случаев. Излечилось от COVID-19 более 90 тысяч пациентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой прогноз по второй волне коронавируса дают в разных странах мира.

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