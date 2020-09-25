Может быть сильнее первой: Вторую волну коронавируса ждут в мире

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Европейские страны уже снова начали вводить ограничительные меры против COVID-19.

Фото, видео: globallookpress.com / Andrea Ronchni, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Тем временем, в мире продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Власти ряда стран начали ужесточать санитарные требования.В Израиле с сегодняшнего дня объявлен двухнедельный тотальный карантин. Общее количество инфицированных там преодолело отметку 200 тысяч человек.

В Британии зарегистрировали антирекорд: впервые с начала пандемии прирост числа заболевших коронавирусом превысил шесть с половиной тысяч человек. И это цифра за одни лишь сутки.

Франции назвали Марсель зоной "максимального риска". В городе закрываются все заведения общепита. О второй волне распространения коронавируса заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, предупредив, что она может оказаться сильнее первой.

Такое же заявление сделал президент Украины. По словам Владимира Зеленского количество выявляемых новых случаев в последние дни превышает три тысячи человек в сутки. Страну закрыли для иностранцев, при этом за границей, в том числе в России, остались тысячи украинцев. И когда они смогут вернуться на родину - неизвестно.

Вводят ограничительные меры и в ряде российских регионов. Хотя ситуация остается под контролем и вторая волна коронавируса нашей стране не грозит. Тем не менее в оперативном штабе снова напомнили о необходимости носить маски и перчатки в общественных местах. К тому же, осень - традиционное время всплеска простудных заболеваний, поэтому в Минздраве рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы не ослабить организм.

Тема:
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