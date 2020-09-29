Степанакерт заявил о зафиксированном применении турецкого F-16 над Карабахом

Применение турецкого истребителя F-16 в карабахском воздушном пространстве было зафиксировано. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель командующего Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Саркисян.

«Сформулирую ответ по-военному, применение F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха», — сказал представитель ведомства.

По его словам, сейчас армии обороны непризнанной республики удалось вернуть часть утраченных позиций. Всего на данный момент, по подсчетам Степанакерта, уничтожено 17 танков, четыре БТР, три единицы инженерной техники, 13 БПЛА, а также более 500 солдат противника.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что турецкий F-16 сбил армянский СУ-25 в воздушном пространстве Армении. Турция и Азербайджан выступили с опровержениями этого заявления.

Возобновление вооруженных действий в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о телефонном разговоре Владимира Путина с премьером Армении по поводу эскалации ситуации в Карабахе.