Названа основная причина заболевания коронавирусом в России

Ношение масок и соблюдение дистанции — необходимые средства защиты, которые позволят не вводить более строгие меры. Об этом напомнил Владимир Путин на совещании с правительством.

Оно было посвящено разным текущим вопросам, но главной темой была — борьба с коронавирусом. За сутки снова зафиксировано более 8 000 случаев. Это максимум с конца мая, и вот уже Москва отправляет всех школьников на досрочные осенние каникулы. Что еще хотят сделать на опережение — расскажет Виктор Синеок.