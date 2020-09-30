Названа основная причина заболевания коронавирусом в России

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Борьбе с неотступающим заболеванием было посвящено очередное заседание правительства РФ.

Фото, видео: ТАСС / Коньков Сергей; 5-tv.ru

Ношение масок и соблюдение дистанции — необходимые средства защиты, которые позволят не вводить более строгие меры. Об этом напомнил Владимир Путин на совещании с правительством.

Оно было посвящено разным текущим вопросам, но главной темой была — борьба с коронавирусом. За сутки снова зафиксировано более 8 000 случаев. Это максимум с конца мая, и вот уже Москва отправляет всех школьников на досрочные осенние каникулы. Что еще хотят сделать на опережение — расскажет Виктор Синеок.

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