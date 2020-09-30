Следствие проверяет версию о преднамеренном убийстве дочери Конкина

Следственный комитет занялся версией об убийстве дочери Владимира Конкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи актера Юлии Нитченко.

По словам правозащитника, официально уголовное дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В то же время по делу создана следственная группа. Это предполагает, что у правоохранителей имеются и другие версии произошедшего с Софией Конкиной в бассейне фитнес-центра «Джамп-клуб».

По данным Нитченко, следователи, в том числе, проверяют гипотезу об умышленном причинении смерти девушке. В частности, наследницу заслуженного артиста могли отравить.

«В деле есть странности, например, в бассейне в момент, когда Конкиной стало плохо, кто-то выключил камеру. Непохоже, чтобы она свела счеты с жизнью. В ее дневнике есть записи о планах в дни, следующие за днем ее смерти, она обсуждала также эти планы со своими знакомыми», — добавила адвокат.

32-летняя София Конкина скончалась ночью 24 сентября в реанимации Боткинской больницы, куда ее доставили после инцидента в фитнес-центре. В момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты. Дежурный тренер и посетители пытались оказать ей первую помощь: делали искусственное дыхание и массаж сердца. Вскоре Конкина задышала, но так и не пришла в сознание. Позже в ее крови обнаружили алкоголь и снотворный препарат диазепам.

Ранее 5-tv.ru писал, с кем будет жить дочь утонувшей Конкиной?