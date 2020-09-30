«Мало ли, что можно ожидать»: Почему Рома Жуков не пригласил на свадьбу своих детей?

Старший сын Ромы Жукова переехал в квартиру отца. Правда ли, что звездный наследник больше не хочет жить с матерью? Почему певец не пригласил детей на свою свадьбу с Ольгой Илларионовой? И из-за чего Жуков вновь судится с бывшей женой? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

В конце августа 2020-го Рома Жуков женился на молодой избраннице, с которой встречался более двух лет. 53-летний музыкант утверждает, что дети отлично ладят с его новой супругой Ольгой, а старший сын Никита даже решил переехать жить к ним.

«Мама хотела, чтобы я переехал к папе. Мама сказала: «Ты же мальчик! Мальчики должны быть с мальчиками, а девочки должны быть с девочками», — рассказал Никита Жуков в интервью.

Теперь у 12-летнего Никиты есть собственная комната и даже личная няня. Каждый день для звездного наследника готовят новые блюда.

«А когда я с мамой жил, в основном она просто спала и все. Папа в школу отвозит меня, забирает, готовит завтрак мне, обед», — пожаловался на мать мальчик.

Звезда 90-х вместе с молодой женой живет в съемной трехкомнатной квартире. Также у певца есть загородный дом, но пока там идет ремонт. Рома Жуков говорит, что когда закончатся ремонтные работы, он намерен забрать к себе и других наследников: у артиста и его бывшей жены шесть общих детей. После развода они остались жить с матерью.

«Я бы с удовольствием забрал Стивена или девочек, или всех вместе, потому что у Лены, абсолютно никакого ни эстетического, ни морального воспитания они не получают», — высказался певец.

Елена и Роман не стесняются во взаимных упреках и оскорблениях. Певец считает, что Елена плохая мать и его не устраивает, как она воспитывает детей.

«Мальчик должен расти с отцом. Уже точно не с сумасшедшей мамой, которая заставляет его в церкви вставать на колени при всех и молиться, чтобы его маме господь послал принца с дворцом», — рассказал о бывшей жене Жуков.

Неужели старший сын сбежал от матери? Елена Жукова объяснила, что причина переезда Никиты к отцу кроется в другом.

«Никита сказал: „Мне папа пообещал телефон, если я к нему не поеду, он мне его не купит. А телефон стоит 70-80 тысяч. Я поеду к нему поживу чуть-чуть, годик, потом назад. Ну я не хочу, конечно, потому что там Оля командует"», — рассказала свою версию Елена.

По словам Елены, Роман хочет переезда детей из корыстных побуждений.

«Чтобы меньше платить алиментов, половину детей хотел взять к себе. Ему адвокат посоветовал», — выдвинула версию она.

Более того, экс-супруга рассказала, что артист не помогает ей финансово. Еле пришлось самостоятельно собирать детей в школу и потратить на это 500 тысяч рублей. Пока многодетная мама покупала школьную форму и канцелярские товары, Жуков готовился к свадьбе.

«Принесла по ипотеке, говорю: „Почему не оплатил?“ Он отмазался, что изоляция была. Так на свадьбу деньги есть, а на ипотеку нет», — пожаловалась Жукова.

«Вы знаете, девять миллионов рублей он ей направил, ну можно как-то да тратить деньги не только на себя любимую, но и может быть попробовать коммунальные платежи все-таки оплатить?» — прокомментировал ситуацию адвокат Ромы Жукова.

Певец к подобным обвинениям привык, поэтому хранит все справки о переводах и выписки из банка.

«Она все время врет. Она через эту ложь заставляет врать моих детей. Она заставляет настраивать против меня в самом жутком смысле этого слова», — высказался певец.

Роман рассказал что однажды Елена попросила дочерей выкрасть личные фотографии Ольги Илларионовой. По словам артиста, именно из-за этого инцидента он решил не звать детей на свою свадьбу.

«Чтобы избежать всяких подобного рода провокаций, в принципе, мы и не приняли решение, чтобы дети вообще не присутствовали, потому что мало ли, что можно ожидать вообще от нее», — оправдался Жуков.

Организатор свадьбы рассказала, что практически вся церемония была организована по бартеру, а Жуков потратил на торжество якобы только 40 тысяч рублей.

«Это неверная информация. Неосторожный комментарий одного из организаторов этого мероприятия. Саму площадку предоставил мой товарищ, но он предоставил ее не бесплатно. За эту площадку я должен организовать ему три сборных концерта дискотеки СССР — это уже 1,8 миллиона. За все надо платить», — признался он.

Артист также добавил, что обязательно отметить свадьбу со своими детьми. Певцу досадно, что из-за семейных разбирательств, звездные наследники пропустили его бракосочетание.

«У нас ситуация усугубленная, понимаете, в чем дело? Глубиной безмозглости моей бывшей супруги. Поэтому я решил ограничить это, ну и пожертвовать конечно общением с моими детьми, но я и это общение наверстаю», — пообещал Рома Жуков.

Сейчас у Елены и Романа идут сразу два судебных процесса. Один из которых касается порядка общения и участия родителей в воспитании детей, а другой о защите чести, достоинства и деловой репутации певца.