Как выжить в кризис с шестью детьми? Супруга Ромы Жукова о самоизоляции

Пандемия коронавируса охватила мир также скоро, как и всеобщая паника. Из-за жесткого режима самоизоляции многие остались без работы.

Заложницей ситуации оказалась и супруга известного певца Рома Жукова Елена. В интервью Starhit.ru мать шестерых детей рассказала, как ей удается выживать в условиях кризиса после расставания с артистом.

«Меня поддерживают все, кроме нашего папы. Давал по 15 тысяч рублей на нас, семерых, на две недели. Говорил, что сейчас кризис, будем есть гречку с тушенкой. От него исходит сплошной негатив», — призналась женщина.

Она добавила, что Жуков не боится говорить детям о том, что мама может заболеть COVID-19, ходя по магазинам, и слечь с осложнениями. Кроме того, певец показывает страшные ролики малышам, намеренно пугая их и матерясь. Как заявляет Елена, после нескольких подобных выходок, ее дети окончательно потеряли спокойствие и перестали спать по ночам.

«Сейчас я сама делаю ремонт в квартире. Папа пишет детям, мол, пусть мать обращается за помощью в соцслужбы. А там нас лишили пособий, считая, что обеспечивать отец. Вот мы и мучаемся, а Роман купил себе собаку, снял дом, про детей забыл», — с грустью добавила супруга артиста.

Она считает подобное поведение Романа недостойным настоящего мужчины. Как минимум, потому что он, как отец, не должен шиковать в такой тяжелый период, зная, что где-то неподалеку от голода мучаются его шестеро детей. Кроме того, певец совсем забыл про ипотеку, взятую на квартиру, где сегодня проживает его бывшая семья. Он лишь наслаждается отношениями с новой возлюбленной Ольгой и рассказывает друзьям об их будущей свадьбе в Париже.

«Рома то платит по счетам, то нет. Из-за этого меня периодически тревожат из банка, и я очень нервничаю. Пришлось лично позаботиться о том, чтобы банк оформил нам ипотечные каникулы. Сейчас приходится решать все вопросы, сидя дома», — заметила Жукова.

Как бы то ни было, Елена все же снисходительно относится к мужу. Она призналась, что сильно переживает за здоровье артиста и рассказала, что пыталась излечить мужчину от алкогольной зависимости. Вот только ее старания никто не оценил.

«Поймите, у нас все-таки дети, прошли мы с ним немало бед. Так что я забронировала ему место в частной наркологической клинике. Роме остается только приехать, сдать анализы и начать лечение, но он пока молчит… Специалисты здесь хорошие. Оплатить медучреждение мне помогли друзья», — подытожила экс возлюбленная певца.

Instagram @elenazhukova_official

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рома Жуков угрожает жене отобрать шестерых детей.