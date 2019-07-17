Рома Жуков угрожает бывшей жене отобрать шестерых детей

, 12:12 53

Певец сообщил социальным службам, что экс-супруга не справляется с воспитанием ребят.

Фото : Instagram @zhukovroma_official

Роман Жуков собирается забрать у экс-супруги шестерых общих детей. По словам артиста, его бывшая жена не справляется ни с воспитанием, ни с содержанием его наследников. Певец вынужден был сообщить об этом в социальные службы.

Экс-жена Ромы Жукова утверждает, что артист точит на нее зуб из-за дележки имущества. Якобы знаменитость настаивает на том, чтобы огромный коттедж на Новой Риге переписали на него. Женщина же отказывает ему, потому что хочет продать дом и купить на него большую квартиру в столице, чтобы каждый ребенок мог иметь собственную комнату. Певца такой расклад не устраивает. Об этом сообщает  Тeleprogramma.pro.

Бывшая супруга знаменитости призналась — отец платит на всех детей всего 21 тысячу рублей алиментных платежей. Это несоизмеримая с доходами певца сумма.

«Его выступление стоит, я лично занималась иногда, помогала, от 100 до 300 тысяч — одно выступление. Этих выступлений может быть три в месяц, если сезон», — рассказывает мать детей Жукова.

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Роман Жуков изменил экс-супруге с ее же лучшей подругой. В настоящий момент певец проживает в городе-курорте Сочи. Там он с новой женой занимается гостиничным бизнесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рома Жуков обвинил брата бывшей жены в избиении детей.

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