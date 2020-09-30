Мишустин ознакомился с работой крупнейшего в Марий Эл агрохолдинга
Премьер-министр РФ прибыл в республику с рабочим визитом.
Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий; 5-tv.ru
Михаил Мишустин отправился в рабочую поездку по регионам. Утром он прибыл в Йошкар-Олу. И уже посетил крупнейший в республике агрохолдинг «Йола».
Премьер-министр побывал в перерабатывающих цехах, где ему показали технологию производства и продукцию агрохолдинга — в основном это мясо и колбасы.
Михаил Мишустин также провел совещание с руководством Республики Марий Эл, предпринимателями и аграриями.
Читайте также
+17° 766 мм рт. ст.
63%
63%
78.78
-0.90 92.43
-0.59
-0.90 92.43
-0.59
Нашли ошибку?