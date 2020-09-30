Мишустин ознакомился с работой крупнейшего в Марий Эл агрохолдинга

Михаил Мишустин отправился в рабочую поездку по регионам. Утром он прибыл в Йошкар-Олу. И уже посетил крупнейший в республике агрохолдинг «Йола».

Премьер-министр побывал в перерабатывающих цехах, где ему показали технологию производства и продукцию агрохолдинга — в основном это мясо и колбасы.

Михаил Мишустин также провел совещание с руководством Республики Марий Эл, предпринимателями и аграриями.