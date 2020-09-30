Почему треть АЗС в России может закрыться до конца года?
С 1 октября вступает в силу новый стандарт для раздаточных колонок.
Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru
В России до конца года может закрыться треть автомобильных заправок. Такой прогноз дают специалисты Независимого топливного союза. Причина — вступление в силу с 1 октября нового стандарта для раздаточных колонок. Все они должны быть оборудованы специальной компьютерной системой, которая отслеживает недолив.
В Российском топливном союзе отмечают, что пока ни на одной АЗС в стране соответствующее программное обеспечение не установлено. И хотя новый ГОСТ носит пока рекомендательный характер, владельцы заправок, особенно небольших, которым необходимое оборудование не по карману, опасаются штрафов и готовятся сворачивать бизнес.
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