Почему треть АЗС в России может закрыться до конца года?

В России до конца года может закрыться треть автомобильных заправок. Такой прогноз дают специалисты Независимого топливного союза. Причина — вступление в силу с 1 октября нового стандарта для раздаточных колонок. Все они должны быть оборудованы специальной компьютерной системой, которая отслеживает недолив.

В Российском топливном союзе отмечают, что пока ни на одной АЗС в стране соответствующее программное обеспечение не установлено. И хотя новый ГОСТ носит пока рекомендательный характер, владельцы заправок, особенно небольших, которым необходимое оборудование не по карману, опасаются штрафов и готовятся сворачивать бизнес.