«Какой стыд!» Оголившую грудь в фильме «Китобой» Асмус снова затравили

На Кристину Асмус, которую год назад затравили в соцсетях после съемок в эротической сцене в фильме «Текст», снова посыпалась критика из-за участие в чересчур откровенных эпизодах в кино. Успевшую посмотреть трейлер картины «Китобой» публику возмутило, что актриса обнажила грудь в кадре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sony Pictures Россия (@sonypicturesru) 24 Сен 2020 в 7:10 PDT

В фильме Филиппа Юрьева, получившем главный приз от молодежного жюри на Венецианском кинофестивале и сразу несколько наград на «Кинотавре», Асмус играет роль девушки из секс-чата, с которой общается в интернете главный герой. Звезда сериала «Интерны» позирует перед камерой в белом кружевном нижнем белье, а в какой-то момент приподнимает бюстгальтер. На этом эпизод в трейлере обрывается, что не помешало моралистам сделать свои выводы.

«Ну, Асмус нашла свою нишу в кино. После „текста“ ей похоже ничего другого не предлагают, только обнаженку».

«Фильм наверняка шикарен! А Асмус, как всегда, с заниженной социальной ответственностью!»

«Видимо понравилось актрисе играть подобные роли. Или режиссеры ее видят только такой?»

«Какой стыд!»

«Да, сильно Варвара Николаевна изменилась после интернатуры…» — пишут в соцсетях пользователи.

Ранее Кристина Асмус на своей странице в Instagram поделилась видеозаписью со съемок «Китобоя», на которой чрезвычайно эмоционально озвучивает свою героиню, изображая постельную сцену только голосом.