Кинозвезда Леонардо Ди Каприо готовится стать отцом. Такой слух распространили иностранные таблоиды, передает портал Gossipcop.com. В печатных версиях англоязычных журналов появилась информация о беременности пассии американского актера — аргентинской модели Камиллы Морроне.

Как сообщается, папарацци застали Ди Каприо с Морроне во время прогулки по Западному Голливуду. У девушки, которая всегда отличалась превосходной фигурой, явно округлился живот. Впрочем, знакомых пары эта новость не удивила. Источники из их окружения отмечают, что возлюбленные как никогда сблизились во время самоизоляции и окончательно поняли для себя, что им комфортно друг с другом.

Пара вместе три года. И по словам приятелей Леонардо, он не был так счастлив ни с одной из девушек за последние 15 лет с тех пор, как расстался с бразильской моделью Жизель Бюндхен. Звезде «Титаника» прочили отношения со многими красавицами, но ни одну из них он не приближал к себе до конца и не появлялся с ними на красных дорожках различных кинопремий. Исключение он сделал только для Камиллы. Ди Каприо появился с ней на последней церемонии вручения премии «Оскар».

Говорят, что Морроне обаяла и маму актера, чего также не удавалось ее предшественницам. Очарованная спутницей сына Ирмелин Ди Каприо уже уговаривает сына жениться. Вероятно, с появлением наследника он решится покончить с холостой жизнью.

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