Президент Азербайджана назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе

Единственным условием прекращения активной фазы карабахского конфликта является полный вывод войск Армении из Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет издание Media.az.

Ереван должен отказаться от оккупационной политики, подчеркнул глава республики.

«Взамен этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия», — сказал азербайджанский лидер.

Переговоры по Нагорному Карабаху, по его словам, не дали должного результата. В таком случае Баку остается только отстаивать свои интересы с оружием в руках.

«Однако я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем», — заключил Алиев.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета безопасности страны. На нем он заявил, что республика обсуждает возможность соразмерного удара по противнику. По его мнению, боевые действия в Карабахе угрожают самому существованию его народа. В связи с этим Пашинян заверил, что Ереван обеспечит свою безопасность — при поддержке Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или без нее.

Возобновление вооруженных действий в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев в Нагорном Карабахе.