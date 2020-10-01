«Передозировка сексуальности»: Ивлеева в трусах верности блеснула шикарной фигурой

Блогер Настя Ивлеева снова удивила своих подписчиков в сети. Телеведущая опубликовала снимок в самых настоящих трусах верности, что вызывало массу вопросов у ее фолловеров.

На своей странице в Instagram Ивлеева поделилась с поклонниками видеороликами, на которых предстала в красной короткой майке и черных колготках. Поверх колготок на телеведущей и был надет весьма экзотический в наше время предмет так сказать гардероба.

Наличие специального макияжа и стильной атрибутики в кадре говорит, о том, что это все же какая-то фотосессия. А значит, фанатам не стоит переживать, что не так давно женившийся на Насте Ивлеевой рэпер Элджей имеет серьезные причины не доверять своей молодой супруге.

Instagram @nastyaivleeva

А потому фанаты Ивлеевой облегченно выдохнули и снова замерли, но на этот раз уже в восхищении от ее шикарной фигуры. Множество хвалебных комментариев и немного завистливых комплиментов стали результатом созерцания данного контента телеведущей.

«Икона, на которую б я молилась»

«Мне такая фигура максимум снится»

«Не можем определиться кто горячее, Леха или Настя», — написали подписчики под фото.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС признал Ивлееву виновной в нарушении закона о рекламе.