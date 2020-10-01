Все зависит от людей? Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

На территории России наблюдается резкий скачок уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки COVID-19 диагностировали у 8 481 пациента. Несмотря на возросшие цифры, Роспотребнадзор заявляет о скором выходе на плато.

В эфире телеканала «Россия 24» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с коронавирусом стабилизируется уже через пару недель.

«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более девяти тысяч [инфицированных в сутки — Прим.ред.]», — сказала эксперт.

По ее мнению, конкретного прогноза сегодня не может дать никто. Пшеничная убеждена: во многом все зависит от уровня сознательности граждан. Кроме того нельзя исключать и другие факторы. В частности, климатические.

«Если все будут дружно соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором, <…> то я думаю, что рост в скором времени прекратится», — констатировала сотрудник ЦНИИ эпидемиологии.

В заключение Пшеничная поспешила успокоить население, пояснив, что сегодня ситуацию с коронавирусом нельзя назвать критичной. Во-первых, потому что речь идет также и о росте уровня заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом. Во-вторых, в регионах достаточно «коечного резерва» и медикаментов, чтобы справиться с наплывом пациентов с коронавирусом.

«И сейчас как раз таки эти койки начинают разворачиваться для того, чтобы своевременно оказать в нужном объеме помощь всем пациентам, которым необходима госпитализация», — подытожила эксперт.

По ситуации на 30 сентября, в России диагноз COVID-19 был поставлен 1 176 286 пациентам. Успешно избавились от болезни 958 257 человек. На территории страны также зафиксировано 20 722 летальных исхода. Тесты на наличие или отсутствие коронавируса прошли более 46 миллионов граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщил о завершении клинических испытаний второй российской вакцины от коронавируса.