Вакцина на выбор: завершены клинические испытания второго препарата от COVID-19

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Первая вакцина «Спутник V», разработанная Институтом имени Гамалеи, уже зарегистрирована.

Фото, видео: Depositphotos / videoforyou0304; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8481 случай заражения коронавирусом. Это примерно на 200 больше, чем накануне.
Но возвращать строгие ограничения пока оснований нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, отметив, что в целом по стране ситуация не ухудшается. Исключение составляет только центр страны и, прежде всего, Москва.

Осенний пик простуды и ОРЗ Россия прошла 15 сентября. И сейчас идет снижение заболеваемости.

Также в ведомстве сообщили о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса Центра «Вектор». Это уже второй разработанный в России препарат — первым стал «Спутник V» Института имени Гамалеи, эта вакцина уже зарегистрирована.

Тема:
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