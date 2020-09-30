Вакцина на выбор: завершены клинические испытания второго препарата от COVID-19
Первая вакцина «Спутник V», разработанная Институтом имени Гамалеи, уже зарегистрирована.
Фото, видео: Depositphotos / videoforyou0304; 5-tv.ru
В России за прошедшие сутки зафиксировали 8481 случай заражения коронавирусом. Это примерно на 200 больше, чем накануне.
Но возвращать строгие ограничения пока оснований нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, отметив, что в целом по стране ситуация не ухудшается. Исключение составляет только центр страны и, прежде всего, Москва.
Осенний пик простуды и ОРЗ Россия прошла 15 сентября. И сейчас идет снижение заболеваемости.
Также в ведомстве сообщили о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса Центра «Вектор». Это уже второй разработанный в России препарат — первым стал «Спутник V» Института имени Гамалеи, эта вакцина уже зарегистрирована.
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