🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 октября, Луна в созвездии Овна предостерегает от излишней эмоциональности и упертости. В достижении целей используйте обаяние и мудрость. Игнорируйте слишком заманчивые предложения — они могут подпортить репутацию.

♈ Овен

Овен, вас разрывает желание отомстить своему боссу и разорвать с ним всякие отношения. И речь идет не только о работе. В вашей жизни есть человек, к которому вы по тем или иным причинам вынуждены прислушиваться, но в настоящее время мечта одна — сбежать как можно дальше. Поверьте, скоро это пройдет. Буря утихнет, и вы поймете, насколько ошибались.

Космический совет: умерьте пыл или все потеряете.

♉ Телец

Телец, в этом мире есть два типа людей: те, кто верит в хорошее и постоянно мечтает, и те, кто добивается прекрасных результатов. Понимаете намек? Если желаете прислушаться ко Вселенной, то вам нужно немедленно брать бразды правления собственной жизнью. Поверьте, чем раньше вы начнете активно интересоваться собственной судьбой, тем скорее получите желаемое.

Космический совет: ваше счастье — в ваших руках.

♊ Близнецы

Вы устали от чрезмерной опеки и мечтаете побыть наедине с собой, Близнецы. Хорошо это или плохо? В вашем случае, как ни странно, поддержка окружающих и их внимание жизненно необходимы. Вам кажется, что решить задачу лучше вас не сможет никто, а советы лишь раздражают. Звезды уверяют: не противьтесь желанию близких помочь. Без них дело развалится.

Космический совет: будьте сдержаннее и внимательнее к чувствам близких людей.

♋ Рак

Рак, в вашей жизни наступил период романтики и любовных приключений. На фоне текущей обстановки это, конечно, не может не радовать. Однако слишком отдаваться чувствам не стоит. Звезды предостерегают от излишней доверчивости к посторонним людям. Ваша сила — в умении четко оценивать обстановку. Применяйте ее и всегда будете в плюсе.

Космический совет: погружаясь в чувства, не забывайте о здравомыслии.

♌ Лев

Лев, у вас накопилось много незавершенных дел. И это — очень плохо! Конечно, вы можете продолжать игнорировать знаки судьбы, но ничем хорошим это не закончится. В вашей жизни периодически всплывают люди из прошлого, которые лишь оказывают моральное давление. Если хотите восстановить баланс — взгляните правде в глаза и, наконец, перережьте «пуповину».

Космический совет: научитесь говорить уверенное «нет».

♍ Дева

Наверняка вы, Дева, ни единожды слышали, что для полного счастья необходимо полюбить себя. Как бы странно ни звучало, но это так! Если нет уважения к собственной персоне — нет уверенности в силах и желания быть лучше. Проявите инициативу, докажите, что заслуживаете награды, и обязательно ее получите. Осознание собственной важности подарит вам незабываемое наслаждение.

Космический совет: урегулируйте конфликт с самим собой, чтобы достичь желаемого.

♎ Весы

То, над чем вы сегодня работаете, Весы, выглядит многообещающим и может принести огромную пользу! К слову, от удачи текущего проекта зависит ваше благополучие в будущем… Уделяйте максимум времени любимому делу, импровизируйте, вдохновляйтесь! Будьте открыты миру и не противьтесь, если кто-то предложит помощь. Взрослый человек из вашего окружения сыграет ключевую роль в достижении мечты.

Космический совет: используйте предоставленные возможности по максимуму.

♏ Скорпион

Скорпион, вас накрыла осенняя хандра. Если хотите выбраться из этого состояния, больше времени уделяйте близким и дому. Старайтесь обустроить жилище таким образом, чтобы не хотелось из него уходить: расставьте ароматные палочки, зажгите свечи. Вам необходимо окунуться в атмосферу прекрасного и расслабиться. Кстати, обычно в такие моменты творца посещает муза.

Космический совет: сделайте все возможное, чтобы достигнуть душевного равновесия.

♐ Стрелец

Стрелец, самое большое испытание для вас — материальные проблемы. И, как это ни прискорбно, они накрыли вас с головой. Однако звезды советуют не отчаиваться: любые сложности нас закаляют. В особенности, если нет выхода и нужно срочно что-то придумывать. Лучший совет для вас сегодня: воспринимайте «обнуление» как стимул к развитию.

Космический совет: нахлынувшие проблемы — знак, что надо стремиться к большему.

♑ Козерог

Козерог, вы находитесь на грани отчаяния: дела идут по незапланированному сценарию, дома — ссоры, на душе скребут кошки. Исправить ситуацию можете только вы сами. Причем методом самовнушения. Верьте, что скоро помиритесь с вашим визави, и так произойдет! Верьте, что трудности временны, и они скоро исчезнут. Помните: проблема в вашей голове.

Космический совет: следуйте принципу: все хорошо, что хорошо заканчивается.

♒ Водолей

Ваши неприятности, Водолей, — результат отсутствия дисциплины. Вы прекрасно справляетесь с ролью босса, но в последнее время «прячете голову в песок». Для получения максимальной выгоды вам необходимо срочно избавляться от проблемных людей. Не бойтесь говорить правду и придерживайтесь четко выверенной тактики. Вскоре вы получите то, о чем мечтаете!

Космический совет: присмотритесь к окружению и избавьтесь от «балласта».

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня, как никогда ранее, важно отбросить сомнения и что называется «плыть по течению». Звезды говорят: у вас масса возможностей изменить жизнь к лучшему, но вы, почему-то, боитесь за них ухватиться. На помощь вам — удача. Особенно важно сейчас прислушиваться к мнению окружающих. У вас ведь есть авторитеты?

Космический совет: влиятельный и мудрый человек поможет вам добиться успеха — не упустите шанс.

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