До 85 гектаров увеличилась площадь природных пожаров в Воронежской области

В эти минуты в Воронежской области пытаются локализовать природные пожары, вспыхнувшие в среду с новой силой. Зафиксировано 125 очагов возгорания, в огне более 85 гектаров леса. Виной всему — сухая погода и сильный ветер.

В селе Николаевка Павловского района уничтожены жилые дома, под угрозой — санаторий «Жемчужина Дона», люди эвакуированы в пункт временного размещения.

«Я прибежала с работы — у меня дом сгорел! Мы остались без ничего. Только документы. Трактор, все сгорело. Ничего не удалось спасти. Мы вдвоем на работе были», — рассказывает местная жительница.

Огонь добрался и до проезжей части. Дорогу накрыл густой и едкий дым. Очевидцы выкладывают в соцсети пугающие кадры, автомобилисты жалуются, что в машинах жарко, как в печке. Пресс-служба МЧС по региону сообщает, что погибших и пострадавших нет. На месте работают спасатели и спецтехника, в том числе — вертолет