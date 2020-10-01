Больше, чем просто штраф: что грозит Ивлеевой за рекламу алкоголя в сети?

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Виктория Андреева
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В отношении звезды «Орла и решки» было возбуждено дело по факту серьезного нарушения закона.

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от известного блогера Насти Ивлеевой удалить ролик с YouTube-платформы, где та рекламировала алкоголь. Соответствующее предписание было опубликовано на сайте Управления ФАС по Ленобласти в среду, 30 сентября.

В случае не исполнения распоряжения звезде грозит штраф в размере от 12 до 20 тысяч рублей. Для блогера с огромными гонорарами это — немного. Но, как оказалось, есть нечто более ценное, с чем Насте придется попрощаться.

Тот самый ролик, где Ивлеева готовит алкогольный коктейль на основе вермута и тоника в брендированных стаканах, демонстрируя зрителю товар «лицом», набрал в сети более двух миллионов просмотров, а также несколько тысяч комментариев и около 100 тысяч «лайков». В случае, если выпуск будет удален — статистика Насти резко упадет, что не лучшим образом скажется на ее бизнес-проекте.

Впрочем, у звезды еще есть время подумать, что ценнее: рубли или просмотры. Срок исполнения предписания — 30 октября.

Instagram @_agentgirl_

Между тем, проблемы с алкоголем у Ивлеевой возникают не в первый раз. Так, совершенно недавно, после смертельного ДТП при участии актера Михаила Ефремова, сама Настя села за руль в нетрезвом виде. Причем, не стесняясь, демонстрировала это фанатам, пишет «Утро.ру».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как блогер Настя Ивлеева умудрилась «потерять» собственную грудь.

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