Из принцессы — в королеву: как сегодня выглядит самая красивая девочка в мире?

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Виктория Андреева
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Повзрослевшая Тилан Блондо сводит с ума не только мужчин, но и завистливых дам!

Из принцессы — в королеву: как сегодня выглядит самая красивая девочка в мире?

Фото: Instagram @thylaneblondeau

Титул «самой красивой девочки мира» француженка Тилан Блондо получила в 2012 году. С самого детства родители водили малышку по фотосессиям, прививали изысканный вкус. К слову, будучи еще совсем юной она снялась для топовых глянцевых изданий: Teen Vogue и L’Officiel. В общем, карьере леди остается только завидовать!

Сегодня этой красотке 19 лет. И как отмечают поклонники, с каждым годом Тилан просто расцветает. Меняются пропорции, характер — Блондо становится изящнее, женственнее и сексапильнее. Чего только стоят ее последние фотосессии и выходы в свет.

Так, на днях девушка посетила показ новой коллекции бельевого бренда Etam. Для торжественного мероприятия она подобрала сдержанное, но в то же время пикантное платье в пол с прозрачными вставками по всему изделию. Макияж Блондо сделала в классическом стиле: бронзовый смоки, нюдовая помада и слегка подкрашенные реснички. Прическа — образец элегантности: высокий хвост и легкие подкрученные пряди у лица.

«Шоу было просто потрясающим!» — делилась эмоциями с поклонниками Тилан.

 
 
 
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Thanks so much @etam for this beautiful show A big thanks to @eliesaabworld for this amazing dress😍😍!!! And thanks to my teammmm @lauriezanolettihair @lesliedumeix.mua

Публикация от  Thylane 🦋 (@thylaneblondeau)

Они же, в свою очередь, любовались ее красотой и обаянием.

«Шикарная девушка!!!»

«У меня нет слов! Я просто бесконечно влюблен!»

«Какая красотка! Вы только посмотрите на нее… Идеальная!» — писали восторженные пользователи.

К слову, не перестают они восхищаться и другой сногсшибательной красоткой: последняя фотосессия супермодели Беллы Хадид заставила сердца фолловеров биться чаще, пишет «Утро.ру».

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит женщина с гигантскими губами.

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