Утечку на МКС ищут в переходном отсеке
В «Роскосмосе» утверждают, что сложившаяся ситуация не угрожает жизни экипажа.
Фото, видео: www.globallookpress / Roscosmos; 5-tv.ru
На Международной космической станции удалось сократить зону поиска утечки воздуха. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Поиски сосредоточили в переходном отсеке модуля «Звезда». Обнаружить утечку удалось при помощи специального ультразвукового прибора.
В космическом ведомстве отмечают, что ситуация не угрожает жизни экипажа. Прерывать работу экспедиции также не планируется.
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